Mignani alla vigilia di Brescia-Cesena: «Avversario tostissimo»

L’allenatore del Cesena, ed ex rosanero, Michele Mignani è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro il Brescia per presentare la sfida.

Che sfida sarà quella contro il Brescia?

«A volte le vittorie o le sconfitte sono determinate da un episodio e la partita con la Salernitana lo ha dimostrato in maniera netta. Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana, sapendo che dobbiamo sempre cercare di migliorarci e che andremo ad affrontare un avversario tostissimo, che l’anno scorso è arrivato ai playoff, un allenatore molto bravo e, quindi, è una partita difficilissima. Credo che in questo momento i punti abbiano un peso specifico diverso rispetto a quelli del girone di andata e, quindi, sarà una sfida complicata nella quale le due squadre faranno di tutto per avere una la meglio sull’altra».

Squadra che vince non si cambia?

«Probabilmente è un detto del passato, io guardo la condizione dei ragazzi, il tipo di avversario che abbiamo di fronte e poi domani sceglierò la formazione insieme allo staff. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che spinge sempre forte e nel quale tutti meriterebbero di giocare dall’inizio, perché tutti sono in grado di fare la loro parte».