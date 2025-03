Shock Paquetà, quattro gialli subiti per scommesse: rischia squalifica a vita

Paquetà rischia la squalifica a vita. Come riportato da Sky Sport UK, infatti, l’ex calciatore del Milan è accusato dalla Federcalcio Inglese per aver subito quattro galli in quattro partite di Premier League con il West Ham, al fine di permettere ai suoi familiari di guadagnare soldi tramite calcio scommesse.

Le partite sotto accusa sarebbero quella contro il Leicester City il 12 novembre 2022; Aston Villa il 12 marzo 2023; Leeds United il 21 maggio 2023; e AFC Bournemouth il 12 agosto 2023. Sarà pertanto la Federazione inglese a decidere se portare il caso ad un livello clamorosamente grave per la carriera del brasiliano di 27 anni che avrebbe ripercussioni anche, eventualmente, sugli altri campionati stranieri.