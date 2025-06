Accardi rinnova con la Pistoiese

Andrea Accardi e la Pistoiese ancora insieme. Il club toscano ha ufficializzato il prolungamento del contratto del difensore palermitano anche per la stagione 2025-2026. Un segnale di continuità e fiducia per un giocatore che si è rivelato fondamentale nell’ultima annata.

Classe 1995, Accardi si è imposto sin da subito come un pilastro della retroguardia arancione, guadagnandosi l’appellativo di “muro difensivo” grazie a prestazioni solide, affidabili e di grande temperamento.

La carriera del difensore vanta oltre 100 presenze in Serie C e una decina di apparizioni in Serie B, ma soprattutto un legame speciale con il Palermo, squadra della sua città, con cui ha collezionato più di 70 presenze. Con la maglia rosanero ha vinto due campionati: la Serie D nel 2018/2019 e la Serie C nel 2021/2022, contribuendo attivamente al ritorno dei siciliani tra i professionisti.

La Pistoiese ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo, sottolineando l’importanza di Accardi sia dentro che fuori dal campo. Per il club sarà una figura di riferimento anche nella prossima stagione.