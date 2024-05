Accardi: «Palermo ai playoff senza nulla da perdere, può giocarsela»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” Beppe Accardi ha toccato vari temi tra cui i playoff e il Palermo.

«Atalanta in finale? Basta guardare il percorso di Gasperini sia al Genoa che all’Atalanta e ci si rende conto che non è una sorpresa. Spero possa vincere la Coppa, lo merita. Gasperini è uno dei nomi accostati al Napoli? Credo che sia troppo intelligente: non andrà via da Bergamo. Continuerà il suo progetto con l’Atalanta. E poi bisognerebbe capire che tipo di gestione gli lascerebbero fare a Napoli. Lui è un allenatore manager, le cose si fanno a modo suo».

«Como in serie A? Sono stati bravi, hanno fatto un grande lavoro. Hanno avuto coraggio esonerando un allenatore che stava facendo bene. L’anno prossimo sarà una squadra con le giuste risorse per poter fare un campionato di un certo tipo».

«Su cui punto ai playoff? Quando si arriva ai playoff può succedere di tutto. Dico una follia: oggi la squadra che ha meno da perdere è il Palermo perché è quella più criticata. Nessuno è convinto che il Palermo possa giocarsi il campionato e invece potrebbe arrivare libero mentalmente fino in fondo».