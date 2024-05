Palermo, primi tre punti dell’era Mignani. Arriva dal “Druso” la gara della svolta?

I rosanero di Mignani tornano a vincere!

Una vittoria dai tre punti pesanti quella conquistata dai rosanero al “Druso”. Non solo perché coincide con la prima vittoria di Mignani da allenatore rosanero, ma soprattutto perché i siciliani in questo modo tengono distante la Sampdoria, uscita vincitrice dal match contro il Catanzaro, congelando il 6^ posto.

I rosanero giocheranno così la prima sfida dei playoff in casa, proprio contro i blucerchiati.

Un vantaggio non di poco conto…

Seppur, però, la spinta del “Barbera” potrebbe dare un motivo in più ai rosanero per frenare la Sampdoria, non bisogna sottovalutare che il Palermo in questa stagione, dentro casa, non ha di certo dei numeri importanti, anzi.

Ma guardando al passato della storia dei rosanero, tutti sanno come il Palermo contro la Sampdoria abbia un conto in sospeso che potrebbe, seppur con importanze differenti, essere saldato.

Una vittoria al “Druso” per dare una sterzata alla stagione?

Tre punti pensanti e per nulla scontati.

Il Sudtirol, pur con diverse motivazioni, non ha regalato nulla al Palermo, anzi.

Gli uomini di Valente non avevano alcuna intensione di chiudere la regular season da sconfitti davanti ai propri tifosi. E l’hanno dimostrato dando tutto quello che potevano dare.

Probabilmente anche la gara del “Druso” è lo specchio di tante altre partite dei rosanero giocate allo stesso modo, ma semplicemente con un epilogo diverso.

E’ chiaro che al Palermo interessava portare a casa i tre punti in qualsiasi modo, ma pur avendo due motivazioni differenti, la differenza non si è mai vista.

Fino all’ultimo minuto la gara è sembrata in bilico. Con un equilibro stabile e senza alcuna supremazia rosanero, né dopo il gol del vantaggio né dopo l’espulsione di Davi.

La speranza, però, è l’ultima a morire. E i rosanero adesso avranno l’occasione d’oro per dare una sterzata alla stagione. Per tante e tante partite si è sempre aspettata la vittoria che potesse svoltare la mentalità dei rosanero, e quella partita potrebbe essere proprio questa.

Seppur la stagione sia stata altalenante e complicata, i rosanero hanno anche avuto momenti positivi. Momenti in cui sembravano poter giocarsela alla pari con chiunque. Come divorati da una magia particolare…

La stessa che servirà alle partecipanti dei playoff per arrivare fino infondo.

Per quanto la classifica faccia la differenza, dando piccole situazioni di vantaggio, i playoff sono un torneo a parte in cui i rosanero non sono di certo i favoriti.

Ma quante volte sono gli sfavoriti ad arrivare fino in fondo?

E’ questo che deve insegnare ed innescare nella mente la vittoria del “Druso”, che mai nulla è scontato e che le vittorie possono arrivare anche soffrendo e resistendo.

Molte volte il Palermo è crollato. Questa volta, invece, ha resistito.

Adesso però, è come se iniziasse un altro campionato, ed il tempo dell’attesa è finito.

E’ il tempo di ricaricare le pile, di rimettere tutto al proprio posto e di dimostrare che il Palermo, ai playoff, non sia arrivato per caso, ma soprattutto che ci sia arrivato per arrivare fino in fondo.