Zenga: «Gattuso scelta logica per la Nazionale. A Siracusa contano amore e legami, non la categoria»

Durante la Milano Football Week, l’ex portiere della Nazionale e dell’Inter Walter Zenga ha commentato alcuni temi caldi legati al calcio italiano, tra cui il futuro della Nazionale, la figura di Gattuso e il suo legame con il Siracusa.

Sulla scelta di Rino Gattuso come possibile nuovo ct, Zenga ha sottolineato: «Rino ha un curriculum importante, magari non ce lo ricordiamo, ma ha allenato squadre come il Milan, il Napoli, il Marsiglia, il Valencia. È passato attraverso situazioni delicate che lo hanno fatto crescere. Anche se l’ultimo campionato non lo ha vinto, ha comunque portato a termine un campionato non facile in Croazia. Ritengo che sia la scelta non dico giusta, ma la più logica».

Parlando dei valori che servono in Nazionale, l’ex numero uno ha aggiunto: «Non è il posto, ma sono le persone a fare la differenza. Non basta il nome, servono persone con voglia e competenza per portare qualcosa. Non è solo il fatto di essere una figurina presente, il nome. Servono le competenze».

Infine, un pensiero speciale per la piazza che lo ha accolto quest’anno: «Se hai un legame forte con la proprietà, passione e amore, non fa differenza la categoria. Quest’anno ogni volta in cui ero a Siracusa, sentivo il peso della responsabilità per fare qualcosa per la società, per rendere felici i tifosi».