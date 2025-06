Europei U21, Slovacchia-Italia 0-1 al 45′: decide Casadei, Desplanches rischia poco

L’Italia Under 21 chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella seconda sfida del girone agli Europei di categoria. A sbloccare il match ci ha pensato Cesare Casadei, autore di una splendida azione personale al 7’.

Gli Azzurrini partono forte e trovano il gol con Casadei, bravo a inserirsi e a finalizzare con un destro angolato che non lascia scampo a Belko. Dopo il vantaggio, la squadra di Nunziata gestisce il ritmo, contenendo i tentativi di reazione slovacchi.

La Slovacchia ha provato a rendersi pericolosa in un paio di occasioni, soprattutto con Mario Sauer e Nino Marcelli, ma senza trovare la porta. Nel finale, l’Italia ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa di Coppola su punizione, ben parato dal portiere avversario.

Tra i pali, Sebastiano Desplanches – estremo difensore del Palermo – ha vissuto una prima frazione tranquilla, gestendo bene le rare situazioni pericolose create dagli avversari e trasmettendo sicurezza al reparto difensivo. Il secondo tempo promette scintille, con la Slovacchia chiamata a inseguire e l’Italia che punta a blindare i tre punti.