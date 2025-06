Europei U21, l’Italia batte anche la Slovacchia: paura per Desplanches all’81

L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata supera anche la Slovacchia e sale a punteggio pieno nel suo girone europeo. A Bratislava finisce 0-1 per gli Azzurrini, grazie al gol in avvio del solito Cesare Casadei, letale al 7’ con un’iniziativa personale chiusa con un destro angolato. La rete si è rivelata decisiva in una gara spigolosa, segnata da tanta intensità e da un finale al cardiopalma.

Al minuto 81, infatti, è calato il gelo tra i presenti: Sebastiano Desplanches è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco. L’intervento dei sanitari è stato immediato. Per fortuna, dopo pochi minuti il portiere azzurro ha ripreso regolarmente il suo posto tra i pali.

Il resto del match ha visto un’Italia compatta e attenta, capace di contenere gli attacchi slovacchi, affidati soprattutto alla vivacità dei fratelli Sauer e ai calci piazzati. I padroni di casa hanno sfiorato il pari in un paio di occasioni, in particolare al 57’ con Leo Sauer, che ha incredibilmente mancato la porta da pochi passi.

Nunziata ha mescolato le carte nella ripresa con l’ingresso di Koleosho, Ambrosino, Pisilli, Kayode e Ghilardi, cercando di mantenere ritmo e gamba. Nel finale, l’agonismo si è acceso: ammoniti Ndour e Koleosho, interventi ruvidi da ambo le parti e gioco spesso spezzettato.

L’Italia, pur senza brillare come all’esordio, ha mostrato maturità e gestione del risultato, portando a casa una vittoria preziosa che consolida il percorso nel torneo. Prossimo appuntamento già decisivo per blindare la qualificazione ai quarti.