Sampdoria, Evani verso la Salernitana: «È come essere vivi dopo essere stati investiti da un treno»

Alla vigilia dello spareggio contro la Salernitana, il tecnico della Sampdoria Alberico Evani ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi chiave tra assenze, motivazioni e stato fisico della squadra.

«Niang ha avuto tanti problemi in questo mese, ha ripreso da pochi giorni e lui non sarà a disposizione per domani» ha annunciato l’allenatore blucerchiato, confermando l’assenza dell’attaccante.

Evani ha poi raccontato il clima che si è vissuto durante la lunga attesa: «È come essere andati sotto un treno ed essere ancora vivi. C’è stato un inizio dove erano stati programmati degli allenamenti, fra virgolette, ‘punitivi’. E anche in quel caso nessuno si è tirato indietro».

Sullo stato d’animo del gruppo, il tecnico ha sottolineato: «Si è visto in questo mese dove c’era più il rischio di disgregarsi che di compattarsi. Sono bravi ragazzi, consapevoli di dove giocano e per chi giocano. Adesso sono motivati per poter riscrivere un finale diverso».