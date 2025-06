Salernitana, Marino alla vigilia della Samp: «Trasformiamo la rabbia in energia. Nessuno si tirerà indietro»

Alla vigilia della sfida d’andata dei playoff contro la Sampdoria, in programma al “Ferraris”, il tecnico della Salernitana Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa: obiettivo, trasformare la delusione dei playout in carica positiva.

Il tempo della riflessione è finito. Per la Salernitana di Pasquale Marino è ora di tornare in campo, stavolta per inseguire la promozione. Domani sera i granata saranno di scena a Genova per affrontare la Sampdoria nella gara d’andata dei playoff di Serie B, e il tecnico ha caricato l’ambiente con parole chiare e decise.

«Allenarsi e giocare tra noi è certamente diverso che affrontare avversari che però hanno le nostre stesse incognite» ha spiegato Marino. «Dobbiamo gestirci bene fisicamente, fortunatamente abbiamo cinque cambi per eventuali cali. I giocatori si sono allenati molto bene, nonostante non ci fossero obiettivi nell’immediato. L’ultima settimana è stata più stimolante delle altre, sapendo che c’era la partita: c’è stata più concentrazione e più lavoro tattico».

Sulla delusione playout, l’allenatore non si nasconde: «Ciò che è successo con i playout ha provocato amarezza. Avevamo entusiasmo noi e i tifosi. Dobbiamo trasformare la rabbia per ciò che è successo in energia positiva. Pensiamo a noi stessi, cercando una prestazione importante. Dobbiamo lavorare bene sui nostri concetti e sul fatto che abbiamo affrontato poco tempo fa la Sampdoria, evitando alcuni errori».

Marino guarda al doppio confronto con i blucerchiati senza fare calcoli: «Abbiamo un esempio lampante dei playoff tra Cremonese e Spezia che dimostra che la classifica non conta. Non bisogna fare calcoli. Domani dobbiamo giocare bene il primo tempo, per poi avere un vantaggio nel ritorno in casa. Pensiamo solo a dare il massimo».

In questo mese di pausa, lo staff ha avuto modo di valutare diverse soluzioni: «Abbiamo avuto la possibilità in questo mese di valutare tante cose. Con i cinque cambi da sfruttare, chi parte dall’inizio e chi subentra deve dare sempre tutto. Abbiamo molte opzioni. Abbiamo voglia di giocare».

Particolare attenzione è stata riservata alla gara del 9 maggio, ultimo precedente tra le due squadre: «Abbiamo rivisto alcune fasi della gara del 9 maggio, quella partita ci serve per capire quali errori sono stati fatti e dove non possiamo sbagliare. Non possiamo giocare un primo tempo come quello».

Spazio anche per chi rientra dagli impegni con le Nazionali: «Chi va in nazionale torna sempre con un po’ di entusiasmo, chi ha giocato ne ha tratto giovamento per ritrovare ritmo. È un fattore positivo, li ho ritrovati bene. Abbiamo un obiettivo da centrare, nessuno si tirerà indietro».

Infine, un passaggio sulla gestione delle incognite e sulla strategia da adottare: «Ci sono delle incognite di vario tipo che possiamo affrontare solo con il lavoro e con la disponibilità che i ragazzi mi hanno dato. L’ultima settimana mi ha dato conferme, è stata simile a quella delle ultime che hanno preceduto le ultime partite della stagione».

«Non ci snatureremo, faremo la partita secondo le nostre caratteristiche, sfruttando le nostre qualità, giocando come sappiamo, senza pensare alla seconda partita. Dobbiamo giocare sì, ma mantenere sempre l’equilibrio, perché non sappiamo che intensità possiamo avere nei 90 minuti: dobbiamo quindi gestire bene le energie e coprire bene il campo».