Europei U21: le formazioni ufficiali di Slovacchia-Italia

Dopo la brillante partenza con la Romania, l’Italia Under 21 affronta i padroni di casa della Slovacchia con l’obiettivo di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. Fischio d’inizio alle 21 allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava.

Dopo il successo inaugurale, la Nazionale di Carmine Nunziata torna in campo per il secondo impegno nel girone dell’Europeo Under 21. Questa sera, alle ore 21, l’ostacolo si chiama Slovacchia, una selezione solida e compatta che giocherà davanti al proprio pubblico e non intende concedere nulla agli azzurrini.

Il commissario tecnico dell’Italia cambia qualcosa ma conferma l’ossatura della squadra. Davanti ci sarà ancora Wilfried Gnonto, supportato dal tandem di qualità composto da Casadei e Baldanzi. A centrocampo spazio a Fabbian, Prati e Ndour, mentre in difesa rientra Coppola dopo l’esperienza con la Nazionale maggiore. Tra i pali confermato Desplanches.

Sarà una gara fondamentale non solo in chiave classifica ma anche per testare la tenuta mentale di un gruppo ambizioso e ricco di talento. La Slovacchia, dal canto suo, punta su un 4-3-3 frizzante, affidandosi alla verve di Suslov e alla solidità del blocco centrale.

Le formazioni ufficiali di Slovacchia-Italia

Slovacchia (4-3-3):

Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M. Sauer, Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer.

A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Holly, Svidersky, Cerepkai, Gajdos, Sikula, Ujlaky, Kapralik, Jambor, Gazi.

Allenatore: Jaroslav Kentos.

Italia (4-3-2-1):

Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Baldanzi; Gnonto.

A disposizione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Ambrosino, Kayode, Turicchia, Koleosho, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco.

Allenatore: Carmine Nunziata.