Vigorelli: «Corona è restato a Palermo grazie a Inzaghi. Siamo molto contenti»

Un gol di Zaniolo contro il Palermo ha acceso la sfida di Coppa Italia tra Udinese e rosanero, ma nelle parole di Claudio Vigorelli, agente del fantasista, c’è spazio anche per Giacomo Corona, giovane talento del Palermo già con quattro presenze in stagione.

«Il ragazzo aveva diverse richieste in B, ma Inzaghi lo ha voluto con sé. Siamo molto contenti di essere rimasti a Palermo e che il mister lo tenga in considerazione in questo modo», ha dichiarato Vigorelli nell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com.

L’agente ha parlato anche di Zaniolo: «Siamo felici del gol in Coppa Italia, era importante per il morale. Nicolò ha avuto pazienza e determinazione per tornare in Italia e Udine è il posto giusto per rilanciarsi. Sono convinto che dimostrerà il suo valore e tornerà in Nazionale».

Infine, spazio anche ad altri assistiti: «Kayode al Brentford si è ambientato subito. È un giocatore sul quale hanno puntato con decisione, gioca con continuità e alla Fiorentina sarà sempre grato».