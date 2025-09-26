Masiello: «Al Sudtirol entusiasmo da ragazzino. In futuro sogno di allenare»

Andrea Masiello, difensore del Sudtirol, ha raccontato la sua esperienza in Alto Adige ai microfoni di TuttoAtalanta.com. «Qui ho trovato serietà e la volontà di crescere. Sono il più vecchiotto e do tutto me stesso ogni giorno. In allenamento e in partita cerco di trasmettere ai compagni ciò che ho imparato dagli allenatori nelle varie tappe», ha spiegato.

L’ex Atalanta sottolinea la sua motivazione: «Ho entusiasmo, quello di un ragazzino: mi dà forza per andare avanti. Prima o poi arriverà il momento di dire basta: non so se a fine stagione o alla prossima. Finché avrò voglia di giocare e lottare, andrò avanti».

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. «Vorrei iniziare la carriera da allenatore. Sarà un cambio importante, ma le esperienze fatte mi aiuteranno. Passare dallo spogliatoio all’altra parte richiede studio e ascolto: sono pronto a metterci volontà e umiltà per aprire un nuovo ciclo anche da tecnico», ha dichiarato Masiello a TuttoAtalanta.com.