Spezia, D’Angelo: «Venezia e Palermo favorite per la Serie A»

Ancora senza vittorie in campionato, lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara alla difficile trasferta di Venezia. Alla vigilia della sfida, il tecnico degli Aquilotti ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, a partire dal cammino in Coppa Italia: «C’è rammarico per non aver passato il turno, anche se avremmo meritato. I ragazzi hanno risposto bene, anche chi ha giocato meno contro il Parma».

Sugli indisponibili, l’allenatore ha chiarito: «L’unico assente oltre a Bandinelli sarà Zurkowski. Gli altri stanno tutti bene, anche se qualcuno è un po’ stanco perché era tanto che non giocava».

Spazio anche agli attaccanti: «Vlahovic è alla prima stagione in B e ci sta che debba ambientarsi, mentre Artistico conosce il campionato. Ho grande considerazione per tutti e cinque i nostri attaccanti. Lapadula? Sta bene e potrà partire titolare o subentrare, dipenderà dalle partite».

Infine, uno sguardo agli avversari e alla corsa promozione: «Il Venezia è una squadra forte. Assieme al Palermo è la favorita per vincere il campionato. Dovremo scendere in campo con la determinazione che ci ha sempre contraddistinto. Sono convinto che questa squadra possa fare buonissime cose in questa stagione».