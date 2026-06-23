Vicenza, Moncini si avvicina: incontro entro il weekend per chiudere

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
moncini

Il Vicenza accelera per Gabriele Moncini. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, l’attaccante è sempre più vicino a vestire la maglia biancorossa, anche se l’operazione non può ancora essere considerata conclusa.

L’ex centravanti del Bari si libererà a parametro zero dopo la retrocessione del club pugliese. Come spiega Trivenetogoal, nel contratto firmato con i biancorossi era presente una clausola che gli consente di svincolarsi in caso di discesa di categoria, aprendo così la strada a nuove opportunità sul mercato.


Dietro l’interesse del Vicenza c’è soprattutto il direttore sportivo Giorgio Zamuner, estimatore di lunga data del giocatore. Secondo Trivenetogoal, Zamuner aveva già tentato di portare Moncini a Padova nel gennaio del 2019, ma in quell’occasione l’attaccante preferì trasferirsi al Cittadella, ritenendo di poter trovare maggior spazio e continuità.

Nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono intensificati e, come riferisce Trivenetogoal, è previsto un incontro entro la fine della settimana per cercare di trovare l’accordo definitivo. Restano da definire gli ultimi dettagli economici e contrattuali, ma il dialogo procede in maniera positiva.

Sul giocatore si è informato anche il Padova, che monitora la situazione senza però aver affondato il colpo come fatto dal Vicenza. Al momento, infatti, il club biancorosso sembra essere in vantaggio nella corsa all’attaccante.

L’eventuale arrivo di Moncini rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità per la squadra di Fabio Gallo, impegnata nella costruzione dell’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie B con l’obiettivo di consolidare la categoria e puntare a un ruolo da protagonista.

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