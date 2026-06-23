Il Giornale di Vicenza: “Zamuner su Vasic, il Palermo valuta il futuro del centrocampista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo padova 1-0 (26) vasic

Il Vicenza si inserisce nella corsa ad Aljosa Vasic e prepara il proprio assalto al centrocampista di proprietà del Palermo. Il club veneto segue con attenzione l’evoluzione della situazione del classe 2002, che potrebbe lasciare la Sicilia per trovare maggiore continuità e spazio nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, il Palermo starebbe valutando la possibilità di consentire a Vasic di maturare ulteriore esperienza lontano dal Barbera, dopo tre stagioni in rosanero nelle quali il talento serbo naturalizzato italiano non è riuscito a esprimere con continuità tutto il proprio potenziale.


Come evidenzia Il Giornale di Vicenza, il centrocampista nato a Camposampiero rappresenta un profilo particolarmente interessante per caratteristiche fisiche e tecniche. Cresciuto nel settore giovanile del Padova prima del trasferimento al Palermo, Vasic può già vantare 66 presenze in Serie B nonostante la giovane età, confermando qualità importanti sia in fase di costruzione sia negli inserimenti offensivi.

Il Vicenza sarebbe pronto a giocarsi le proprie carte per arrivare al giocatore. Tuttavia, sottolinea ancora Il Giornale di Vicenza, la concorrenza non manca. Sul calciatore ci sarebbero infatti diversi estimatori, compreso almeno un club di Serie A, elemento che potrebbe rendere la trattativa più complessa.

Nonostante le difficoltà, il club biancorosso ritiene l’operazione percorribile e continuerà a monitorare gli sviluppi delle prossime settimane. Come conclude Il Giornale di Vicenza, il futuro di Vasic resta ancora tutto da definire, ma l’interesse del Vicenza rappresenta un ulteriore segnale di come il centrocampista continui a godere di grande considerazione sul mercato.

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