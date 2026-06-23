Di Marzio: “Sudtirol, scelto Possanzini: da definire soltanto le ultime formalità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Il SudTirol ha individuato l’uomo a cui affidare la guida tecnica per la prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club altoatesino ha scelto Davide Possanzini come nuovo allenatore, individuandolo come successore di Fabrizio Castori.

L’accordo tra le parti è ormai a un passo: restano da definire soltanto le ultime formalità prima dell’intesa totale e della firma dei contratti che sanciranno ufficialmente l’inizio della nuova avventura.

Per Possanzini si tratta di un ritorno immediato in panchina dopo l’esperienza al Mantova, conclusasi nel dicembre 2025. Il tecnico ripartirà da una squadra che nell’ultimo campionato di Serie B ha conquistato la salvezza ai playout contro il Bari grazie al doppio pareggio per 0-0 e al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare.


Il SudTirol è dunque pronto ad aprire un nuovo ciclo tecnico, con Possanzini chiamato a guidare gli altoatesini nel prossimo campionato cadetto.

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