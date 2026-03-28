Vicenza, Gallo: «Due promozioni di fila non sono normali»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
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Alla vigilia della sfida contro l’Union Brescia, Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla straordinaria stagione del Vicenza, già promosso dopo un campionato dominato.

Il tecnico ha sottolineato la soddisfazione per un traguardo raggiunto con anticipo: «Pensavamo che ogni partita fosse decisiva, invece siamo stati bravissimi a chiudere prima. Ora ci aspetta una gara bellissima, davanti ai nostri tifosi, con una premiazione che certifica il nostro percorso».


Sulle condizioni della squadra, Gallo ha confermato l’assenza di Morra, ma ha aperto alla possibilità di qualche rotazione: «Tutti hanno contribuito a questa stagione straordinaria. Non faccio regali, ma qualche cambio non abbassa il livello».

Spazio anche al lavoro sui giovani, elemento chiave del successo biancorosso: «Non è scontato puntare su di loro quando si vuole vincere, ma noi lo abbiamo fatto. Quando li ho ritenuti pronti, li ho messi in campo: è motivo di orgoglio».

Infine, il tecnico ha riflettuto sulla doppia promozione consecutiva, dopo quella ottenuta a Chiavari: «Vincere due campionati di fila non è normale, mi rende orgoglioso. Il segreto? A un certo punto ho smesso di ascoltare gli altri e ho seguito la mia strada. Non sono legato ai soldi, ma ai valori».

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