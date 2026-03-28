Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane

Brutte notizie in casa Sampdoria: gli esami strumentali hanno confermato la lesione al flessore della coscia sinistra per Simone Pafundi, fermatosi nelle scorse ore durante gli impegni con l’Under 20 e rientrato anticipatamente a Bogliasco.
Il talento di proprietà dell’Udinese dovrà restare ai box per non meno di tre settimane. Un’assenza pesante per i blucerchiati, che perderanno uno dei giocatori più tecnici nel momento cruciale della stagione.
Pafundi sarà costretto a saltare le sfide contro Empoli, Pescara e Monza, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la gara del 25 aprile contro il Cesena. Lo staff medico monitorerà giorno per giorno le sue condizioni, ma i tempi di recupero impongono prudenza per evitare ricadute.