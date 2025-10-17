Verso Juve Stabia-Avellino, Abate: «Ogni derby è particolare, servirà esperienza»

Alla vigilia del derby tra Juve Stabia ed Avellino, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa il mister dei gialloblù Ignazio Abate.

«In queste settimane abbiamo lavorato bene, recuperiamo Candellone e Varnier, abbiamo migliorato la condizione di molti giocatori, anche Pierobon é recuperato. La partita di domani è importante, personalmente ho vissuto molti derby e ogni derby é una partita particolare, domani siamo chiamati in causa a rappresentare la nostra gente, domani Castellammare si deve identificare in noi», ha dichiarato il tecnico.

Abate ha poi aggiunto: «Domani in palio ci sono tre punti, come ogni sabato. Scenderemo in campo per rendere orgogliosa la nostra gente. Domani dovremmo essere molto attenti nella lettura della partita, cosa che è mancata a Carrara anche se abbiamo giocato una buona gara. In fase difensiva dobbiamo andare alla ricerca del miglioramento del dettaglio».

E su cosa serve in queste gare non ha dubbi: «Penso che in queste gare l’esperienza sia importante anche se la spavalderia dei giovani può fare la differenza, penso che domani l’aspetto tattico conti poco sarà la voglia di vincere a decidere la gara. Mi auguro che i tifosi riempiano lo stadio perché i ragazzi se lo meritano, ma se non sarà così lavoreremo affinché le prossime partite vengano sempre di più».

 

