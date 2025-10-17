Cecchinato ospite al Palermo CFA ringrazia Inzaghi: “Grazie mister un onore averti incotrato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Ospite d’onore quest’oggi al centro sportivo rosanero di Torretta. Il Palermo ha, infatti, ospitato il tennista palermitano Marco Cecchinato, attualmente numero 265 del ranking mondiale, ed ex numero 16 al mondo.

Lo si apprende attraverso i canali social dell’atleta, il quale ha pubblicato una foto insieme al mister dei rosanero Filippo Inzaghi, lasciando un messaggio per il tecnico: “Grazie mister un onore averti incontrato”

