Abodi sul pezzotto: «Anche mio figlio lo ha provato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Intervenuto nel corso di SKY TG24 live in Roma, il ministro dello sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la pirateria ed i diritti tv, rilasciando anche un imbarazzante rivelazione.

«La pirateria? È successo anche a mio figlio di provare, e gli ho spiegato che non è soltanto togliere i soldi al calcio. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo.», ha dichiarato il ministro

Abodi ha poi aggiunto: «Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all’economia criminale e quindi bisogna avere la consapevolezza che si diventa complici dei criminali. Potrà sembrare, in alcuni casi, una bravata»

Poi ha cosi concluso: «Invece si danneggia lo sport. Tra un po’, tra l’altro, i nomi dei soggetti che compreranno il biglietto illegale credo che potranno anche essere pubblicati. Al di là della privacy è un reato e quindi io mi auguro che si capisca che forse è meglio spendere qualche euro in più ed evitare di incorrere in qualche problema».

