Abodi sul pezzotto: «Anche mio figlio lo ha provato»

Intervenuto nel corso di SKY TG24 live in Roma, il ministro dello sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la pirateria ed i diritti tv, rilasciando anche un imbarazzante rivelazione.

«La pirateria? È successo anche a mio figlio di provare, e gli ho spiegato che non è soltanto togliere i soldi al calcio. Da padre gli ho spiegato che non è una bravata e quindi bisogna essere consapevoli di questo.», ha dichiarato il ministro

Abodi ha poi aggiunto: «Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare illecitamente un biglietto televisivo o di una piattaforma per un evento o per un film è dare un aiuto all’economia criminale e quindi bisogna avere la consapevolezza che si diventa complici dei criminali. Potrà sembrare, in alcuni casi, una bravata»

Poi ha cosi concluso: «Invece si danneggia lo sport. Tra un po’, tra l’altro, i nomi dei soggetti che compreranno il biglietto illegale credo che potranno anche essere pubblicati. Al di là della privacy è un reato e quindi io mi auguro che si capisca che forse è meglio spendere qualche euro in più ed evitare di incorrere in qualche problema».