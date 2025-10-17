Sudtirol, Castori: «Serie B campionato equilibrato, ogni gara può cambiare per un episodio»

Alla vigilia del match tra Sudtirol e Mantova, in programma per domani alle ore 15:00, ha parlato nel corso della conferenza stampa pre-partita il mister degli altotesini Fabrizio Castori.

«La squadra ha lavorato molto bene, con grande intensità durante la sosta, perché abbiamo approfittato dello stop per rifinire la preparazione atletica e recuperare qualcuno a livello fisico, anche se non tutti sono a posto. A ogni modo, il lavoro svolto ha migliorato la resistenza e la capacità di sostenere il nostro ritmo di gara» ha dichiarato il tecnico.

Castori riguardo le assenze ha poi dichiarato:« In ogni caso, ad oggi abbiamo di sicuro fuori Pietrangeli, Veseli ed El Kaouakibi, oltre allo squalificato Kofler. Recuperiamo però Masiello e Mancini, ma è chiaro che siamo in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo: dovremmo essere bravi a trovare noi le risorse, le difficoltà vanno affrontate con soluzioni. Adamonis? Vediamo domani, sarà monitorato fino all’ultimo allenamento. Tait? Recuperato anche lui»

Infine uno sguardo al match di domani: «Ogni partita va affrontata con la stessa attenzione. Il campionato è equilibrato e il risultato di ciascuna gara può cambiare per un episodio o qualcosa di simili. La squadra concentra l’energia sul lavoro collettivo, sulla coesione e sulla capacità di reagire alle difficoltà, assicurando un rendimento costante durante tutti i novanta minuti”»