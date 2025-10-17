Reggiana, Dionigi: «Ho apprezzato molto Magnani, ha fatto 50 minuti di grande intensità»

Alla vigilia del match tra Reggiana e Bari, ha parlato nella conferenza stampa pre-partita l’allenatore dei granata Davide Dionigi. Il tecnico si è focalizzato sull’incontro di domani, lasciando un commento anche sull’ex rosa Giangiacomo Magnani.

«La sosta penso che sia servita. Eravamo arrivati un po’ corti a livello di condizione, soprattutto di chi non aveva fatto il ritiro, e in queste due settimane abbiamo lavorato intensamente per portare tutti al massimo. La Serie B non risparmia nessuno, puoi vincere o perdere con chiunque e forse è questo il bello del campionato», ha dichiarato il mister.

Dionigi ha poi rilasciato un commento su Magnani: «L’ho apprezzato molto, ha fatto 50 minuti a grande intensità dopo che non giocava dallo scorso 4 maggio. Era normale che accusasse qualche fastidio durante la sosta, ma è tornato ad allenarsi. Abbiamo deciso un percorso graduale e domani lo valuteremo, ma sono convinto che nelle prossime cinque partite partirà dall’inizio»

E sul match: «Il Bari ha cambiato molto, preso giocatori importanti, ma serve tempo per trovare identità. È una squadra secondo me destinata a risalire col tempo. Domani sarà una gara di grande corsa, dovremo basarci sulle nostre caratteristiche pur affrontando una squadra per obiettivi importanti. Serviranno intensità e idee chiare»