Cesena, Frabotta: «Sogno di vincere un altro campionato e tornare in A»

Intervistato ai microfoni del corriere della sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni il terzino del Cesena Gianluca Frabotta. Il difensore ha parlato di questa nuova avventura in bianconero e dei suoi sogni per il futuro.

«Cesena rappresenta la mia rinascita e la mia voglia di ripartire. E poi qui c’è una persona speciale: Andrea Ciofi, il nostro capitano. È uno dei miei migliori amici, siamo cresciuti giocando insieme. Ora, a distanza di anni, siamo compagni di squadra», ha dichiarato il calciatore.

E a chi gli da del sopravvalutato risponde: «Penso che ogni calciatore abbia un suo percorso e che sia importante saper reagire a ciò che ti accade. Bene. Voglio scrivere una nuova e bella pagina della mia carriera. Sogno di vincere un altro campionato e tornare in A. E sono contento di aver passato queste difficoltà. Che ciò che conta è mantenere un proprio equilibrio. E ora so apprezzare le piccole cose»