Cesena, Frabotta: «Sogno di vincere un altro campionato e tornare in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2025

Intervistato ai microfoni del corriere della sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni il terzino del Cesena Gianluca Frabotta. Il difensore ha parlato di questa nuova avventura in bianconero e dei suoi sogni per il futuro.

«Cesena rappresenta la mia rinascita e la mia voglia di ripartire. E poi qui c’è una persona speciale: Andrea Ciofi, il nostro capitano. È uno dei miei migliori amici, siamo cresciuti giocando insieme. Ora, a distanza di anni, siamo compagni di squadra», ha dichiarato il calciatore.

E a chi gli da del sopravvalutato risponde: «Penso che ogni calciatore abbia un suo percorso e che sia importante saper reagire a ciò che ti accade. Bene. Voglio scrivere una nuova e bella pagina della mia carriera. Sogno di vincere un altro campionato e tornare in A. E sono contento di aver passato queste difficoltà. Che ciò che conta è mantenere un proprio equilibrio. E ora so apprezzare le piccole cose»

