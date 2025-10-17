Cesena, Mignani: «Spezia peggior avversario che potessimo incontrare»

Alla vigilia del match tra Cesena e Spezia, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa il mister dei romagnoli Michele Mignani.

«Spezia peggior avversario? Sì perché si tratta di una squadra con un valore assoluto altissimo, con un tecnico bravo. Hanno mantenuto l’80% della rosa dello scorso anno e conoscendo tutto questo direi che difficilmente questo tipo di gare difficilmente le sbagliano. Per questo se avessi potuto avrei evitato questa gara. Ci andremo comunque sapendo che il coefficiente di difficoltà altissimo ma dovremo fare di tutto per portare a casa dei punti», ha dichiarato il tecnico.

Mignani ha poi commentato il momento dell’avversario: «Ho visto diverse loro gare e non ho visto una squadra in difficoltà. Ha fatto pochi punti rispetto alle aspettative. Per me, infatti, non ha senso guardare la classifica adesso. Sarà una sfida difficile, fisica. Ci sta che la finale persa ha lasciato qualche cicatrice, ma domani mi aspetto una gara complessa»