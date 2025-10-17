Serie B, Palermo-Modena: Buscaglia e Nigro alla telecronaca su DAZN, OneFootball e Prime Video

La Serie B entra nel vivo con il big match dell’ottava giornata: Palermo-Modena, sfida tra prima e seconda in classifica, aprirà il programma di domenica alle ore 15 al Renzo Barbera.

La partita sarà trasmessa gratuitamente su DAZN, accessibile a tutti gli utenti registrati su dazn.com, ma anche in diretta su OneFootball e Prime Video, piattaforme che offrono l’intero palinsesto della Serie BKT 2025/26.

La telecronaca principale sarà affidata a Ricky Buscaglia per DAZN, mentre su LaB Channel, OneFootball e Prime Video la voce sarà quella di Francesco Nigro, che racconterà la sfida con commenti e approfondimenti dedicati al mondo rosanero.

Un appuntamento da non perdere non solo per la posta in palio, ma anche per la qualità dei protagonisti in campo. Da una parte Joel Pohjanpalo, autore di 4 gol e trascinatore del Palermo di Filippo Inzaghi; dall’altra Ettore Gliozzi, capocannoniere del torneo con 5 reti in 7 gare, simbolo del Modena di Andrea Sottil.

Con oltre 30 mila spettatori attesi e un Renzo Barbera sold out, Palermo-Modena promette spettacolo e atmosfera da Serie A.

Palermo-Modena, domenica 19 ottobre alle ore 15 – diretta su DAZN (gratis per utenti registrati), OneFootball, Prime Video e LaB Channel.