Verso Catanzaro–Palermo, Inzaghi: «Sarà una partita complicata, ma siamo pronti»

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domani alle 19:30 allo stadio “Ceravolo”, il tecnico del Palermo, Pippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, analizzando la gara e lo stato di forma della squadra rosanero.

«Ci aspetta la solita partita dura di Serie B – ha esordito Inzaghi –. Dobbiamo scordarci il Catanzaro che ha avuto qualche problema: resta una squadra di grande valore, con un ottimo allenatore, mio ex compagno, che ritroverò con piacere».

Il tecnico rosanero ha sottolineato come la sfida con i giallorossi, reduci da due sconfitte consecutive, sarà tutt’altro che semplice:

«Per me è la partita più complicata che potessimo trovare. Il Catanzaro ha giocatori importanti come Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti e Antonini. Basta poco per ritrovare le certezze smarrite. Noi dovremo essere bravi, concentrati e consapevoli della nostra forza».

Inzaghi ha poi evidenziato il buon momento della sua squadra e la necessità di mantenere alta l’attenzione:

«La Serie B è un campionato equilibrato, ogni gara nasconde insidie anche per le big. Dobbiamo proseguire il nostro percorso con umiltà e convinzione. La squadra sta rispondendo bene e mostra la giusta mentalità, ma c’è sempre da migliorare»

Dopo otto giornate, il Palermo si trova nelle zone alte della classifica:

«Abbiamo una classifica che ci permette di dipendere solo da noi, senza guardare i risultati degli altri. È un grande traguardo dopo poche giornate, ma dobbiamo continuare a lavorare per mantenerlo».

Il tecnico ha infine commentato il tour de force che attende i rosanero, impegnati in tre partite in una settimana:

«Pensiamo una gara alla volta. È chiaro che ci saranno dei cambi, ma tutti i ragazzi hanno avuto spazio e continueranno ad averne. Questa è la nostra forza: avere venti giocatori pronti a dare il massimo»

In chiusura, Inzaghi ha rivolto un pensiero speciale ai tifosi e al 125º anniversario del club, celebrato in questi giorni con la Pink Week:

«Ci dispiace non avere i nostri tifosi siciliani al seguito, ma speriamo di regalare loro una gioia. Sono orgoglioso di essere l’allenatore del Palermo proprio in questo momento storico. Vorremmo festeggiare questo compleanno con delle grandi partite e tante soddisfazioni per la nostra gente».