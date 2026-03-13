Venezia, Stroppa: «A Marassi sarà dura. Non siamo primi per caso»

Il Venezia si prepara alla trasferta di Marassi contro la Sampdoria con la consapevolezza di trovarsi in una fase decisiva della stagione. Alla vigilia della gara il tecnico Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra, la classifica e le insidie della partita contro i blucerchiati.

Stroppa ha ribadito la sua filosofia nella gestione del campionato: «Io sono sempre per lo step by step, quindi partita dopo partita. Possiamo anche vincerle tutte, ma se le altre fanno lo stesso rimaniamo nella stessa posizione. Manca ancora tanto, ora testa alla Sampdoria e cerchiamo di fare più punti possibile».





Il tecnico arancioneroverde ha sottolineato come la squadra abbia lavorato bene in settimana: «La squadra si è allenata benissimo. Venivamo dal turno infrasettimanale e abbiamo vissuto una settimana tipo continuando il lavoro che facciamo di solito».

Stroppa non si fida della Sampdoria, soprattutto dopo il cambio in panchina: «Per esperienza non penso mai che una partita sia facile. Quando si cambia allenatore e la squadra attraversa un momento difficile, i calciatori hanno sempre una reazione emotiva importante».

Il Venezia dovrà inoltre affrontare l’ambiente caldo dello stadio Ferraris: «Giocheremo in uno stadio dove l’ambiente si stringerà attorno alla squadra. Mi aspetto un clima caldo e una partita complicata: Marassi è un campo difficile per chiunque».

Sul piano delle assenze, Stroppa ha fatto il punto della situazione: «Duncan e Bjarkason sono fuori, Haps è squalificato. Abbiamo un problemino con Yeboah al ginocchio e vedremo se portarlo o meno, altrimenti cercheremo di recuperarlo per la prossima».

Una buona notizia riguarda invece il portiere Plizzari: «Plizzari è recuperato».

Dal punto di vista offensivo il Venezia continua a creare molte occasioni: «Arriviamo alla conclusione con tanti uomini e creiamo opportunità in maniera omogenea». Il tecnico ha ricordato anche un dato curioso: «Abbiamo colpito 20 legni tra pali e traverse».

Stroppa si è soffermato anche su Doumbia, autore di una stagione positiva: «Dopo il gol si è acceso e ha avuto tre o quattro spunti importanti. È la prima stagione in cui gioca con continuità e può fare ancora di più perché ha potenzialità straordinarie».

Il tecnico ha poi parlato di Sagrado: «Gli manca solo il gol. Tra parate e pali nelle ultime partite è stato sfortunato. Non posso chiedergli di più».

Infine Stroppa ha commentato la posizione in classifica del Venezia: «Credo che non siamo lì per caso. La posizione attuale è il risultato della grande mentalità che la squadra ha dimostrato».

Il tecnico ha chiuso con una battuta sul momento della stagione: «Per quanto riguarda lo stress, vorrei avere questo tipo di stress per sempre fino alla fine del campionato».