Bianco presenta Monza-Palermo: «Inzaghi? Gli invidio la capacità di farsi prendere i giocatori che vuole»

Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa dalla sala stampa di Monzello, presentando il big match della 30ª giornata di Serie B. L’allenatore brianzolo ha analizzato l’avversario, le condizioni della squadra e l’importanza della partita.

«Il Palermo ha grandi possibilità di salire in A»





Bianco ha riconosciuto il valore della squadra rosanero, indicandola come una delle principali candidate alla promozione.

«Credo che, per quello che hanno creato e per le strutture, sia la squadra che abbia le maggiori possibilità di andare in Serie A. Inzaghi è stato bravo a farsi prendere i giocatori giusti per quella che è la sua idea di calcio. Domani sarà importantissima, anche se non determinante».

Il confronto con Inzaghi

Il tecnico del Monza ha poi parlato anche del confronto con Filippo Inzaghi, sottolineando la differenza tra le rispettive carriere da calciatori.

«Domani credo che la cosa importante sia lo spettacolo in campo. Gli allenatori meno si notano e meglio è. Il paragone? Lui è stato un campione di grandissimo livello, io un difensore limitato. Domani che vinca il migliore».

Bianco ha poi aggiunto con una battuta:

«Che cosa gli invidio? La capacità nel farsi prendere i giocatori che vuole».

L’analisi della sconfitta di La Spezia

Il tecnico brianzolo è tornato anche sull’ultima partita persa contro lo Spezia.

«Dopo una sconfitta bisogna capire e analizzare, ognuno di noi dà il proprio significato. Quando perdi 4-2 non è mai una cosa bella, ma la squadra sta comunque bene, i primi 20 minuti di La Spezia ne sono una testimonianza».

Un attacco senza un unico bomber

Bianco ha sottolineato come il Monza abbia una grande varietà di soluzioni offensive.

«Non abbiamo un vero e proprio capocannoniere, ma abbiamo ben 16 giocatori andati in gol. Abbiamo tante frecce nel nostro arco».

Parole anche per Cutrone, uno dei protagonisti dell’attacco brianzolo:

«Cutrone ha un’energia contagiosa, che serve a tutti».

Doveri arbitro della partita

Il tecnico del Monza ha commentato anche la scelta dell’arbitro.

«Credo che la designazione sia stata giusta per quella che è l’importanza della gara».

Le condizioni della squadra

Infine, Bianco ha fatto il punto sugli indisponibili.

«Birindelli è l’unico che sarà fuori, gli altri sono tutti a completa disposizione».

La sfida tra Monza e Palermo, in programma sabato alle 17.15 all’U-Power Stadium, rappresenta uno degli snodi più importanti della stagione nella corsa alla promozione in Serie A.