Monza-Palermo gratis su DAZN: il big match di Serie B sarà visibile senza abbonamento

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
palermo monza 0-3 (53) pessina ceccaroni

Buone notizie per i tifosi di Monza e Palermo e per tutti gli appassionati di Serie B. Il big match della 30ª giornata di Serie BKT, in programma sabato 14 marzo alle ore 17.15 all’U-Power Stadium, sarà trasmesso gratuitamente su DAZN.

La piattaforma ha annunciato che Monza-Palermo sarà visibile free, senza bisogno di abbonamento e senza registrazione, permettendo a tutti di seguire una delle partite più attese della giornata.


Per vedere la gara basterà collegarsi al sito dazn.com/home e cliccare direttamente sull’evento: la partita sarà accessibile in modalità gratuita anche a chi non è ancora cliente della piattaforma.

Una sfida decisiva per la Serie A

La gara rappresenta uno degli scontri diretti più importanti nella corsa alla promozione. Il Palermo, attualmente quarto in classifica, arriva alla sfida dopo la vittoria ottenuta sul campo della Carrarese e punta a ridurre ulteriormente il distacco dalle prime posizioni.

Il Monza, invece, cercherà davanti al proprio pubblico di consolidare il secondo posto e allo stesso tempo provare ad avvicinarsi al Venezia capolista. La presenza del tandem offensivo Petagna-Cutrone rende i brianzoli una delle squadre più temibili del campionato.

Tutta la Serie B su DAZN

L’intero campionato di Serie BKT è disponibile su DAZN attraverso il pacchetto Goal, che consente di seguire tutte le partite del torneo.

Il servizio è disponibile con diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con il piano Annual Pass (129 euro all’anno con pagamento anticipato) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano annuale dilazionato.

Oltre alla Serie B, il pacchetto include anche tre partite di Serie A per ogni giornata, gli highlights del massimo campionato, LaLiga, la Liga Portugal, la FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women.

Per la sfida tra Monza e Palermo, però, non servirà alcun abbonamento: il big match sarà disponibile gratuitamente sulla piattaforma.

