Venezia-Palermo, il messaggio del club rosanero ai calciatori: “Solo se ci credi” (VIDEO)

Questa sera, venerdì 24 maggio, andrà in scena Venezia-Palermo. Dopo la sconfitta al Barbera per 0-1, con il gol dei lagunari realizzato da Pierini, i rosanero dovranno vincere con almeno due reti di scarto per potersi concedere la possibilità di giocare la finale playoff. Impresa che però non è mai impossibile, come spesso accade nel calcio.

Per questo motivo in un video del club rosanero pubblicato sulla pagina ufficiale del club, alcuni bambini del settore giovanile hanno usato parole per incoraggiare i calciatori rosanero. Di seguito il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)