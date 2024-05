Potenza, due tifosi in ospedale dopo la salvezza in C: scontro con alcuni giocatori

Brutto episodio accaduto a Potenza, dove i festeggiamenti per la salvezza in Serie C si sono trasformati in un evento molto meno gioioso. I festeggiamenti hanno preso una brutta piega quando due tifosi di casa sono stati coinvolti in una lite con alcuni giocatori della squadra, che ha portato i tifosi all’ospedale.

Il club ha espresso la necessità di attendere gli esiti delle indagini prima di trarre conclusioni, sottolineando l’importanza di accertare la verità dei fatti. Questa situazione ha certamente gettato un’ombra sui festeggiamenti per la permanenza del Potenza in terza serie, dimostrando come gli animi possano facilmente surriscaldarsi in momenti di alta tensione emotiva.

Le indagini dei Carabinieri sono cruciali per comprendere la dinamica degli eventi e per stabilire le responsabilità. È fondamentale che tali indagini siano condotte con la massima attenzione e imparzialità, per garantire che tutti i fatti siano esaminati accuratamente e che la giustizia possa essere fatta. Nel frattempo, speriamo per una pronta guarigione dei tifosi coinvolti e che tali episodi non si ripetano in futuro.

L’alterco è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, all’esterno di un locale di Potenza: qui i tifosi in questione (che non farebbero parte di alcun gruppo organizzato) avrebbero avuto una lite con un gruppo di giocatori lì presenti, prima di essere trasferiti all’ospedale San Carlo con prognosi di 14 e 10 giorni.

Le immagini di videosorveglianza all’interno e all’esterno del locale sono state acquisite dai militari del Comando provinciale di Potenza dell’Arma, che hanno già ascoltato le testimonianze di diverse persone in qualità di testimoni.