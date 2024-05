Venezia-Palermo, Penzo sold-out. Il club lagunare: “Si raccomanda di arrivare in anticipo” (FOTO)

Questa sera, venerdì 24 maggio, andrà in scena Venezia-Palermo. I rosanero di mister Mignani sono chiamati ad una vera e propria impresa a casa della terza potenza del campionato cadetto. Dopo la sconfitta al Barbera per 0-1, con il gol dei lagunari realizzato da Pierini, i rosanero dovranno vincere con almeno due reti di scarto per potersi concedere la possibilità di giocare la finale playoff.

Intanto al Penzo si prevende una presenza massiccia di tifosi. La quota raggiunta, fino ad ora è di 10mila tagliandi venduti (304 circa nel settore ospiti), per questo motivo il club arancioneroverde mediante una stories sul proprio profilo Instagram, ha voluto raccomandare i tifosi di arrivare in largo anticipo con i cancelli che verranno aperti alle 18.30. In alto la foto.