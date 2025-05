Venezia, con la B è rivoluzione: in tre ai saluti

Il Venezia si prepara a programmare il prossimo campionato di Serie B. Con la situazione Di Francesco ancora da valutare, il club si appresta ad affrontare una rivoluzione.

Secondo il Corriere del Veneto, tra le prime cessioni eccellenti in programma ci sono Hans Nicolussi Caviglia, Jay Idzes e Gaetano Oristanio. Possibili partenze anche per Gianluca Busio e Christian Gytkjaer, mentre il club valuta di trattenere Maric e Fila per rafforzare il reparto offensivo.