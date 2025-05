Pedullà: “Gasperini vicino all’addio. C’è Sarri per la panchina dell’Atalanta”

Il futuro di Gian Piero Gasperini è sempre più in bilico. Dopo il summit delle ultime ore con la dirigenza dell’Atalanta, si respira un clima da “fumata grigia tendente al nero”, come anticipato da Alfredo Pedullà, che aveva già segnalato segnali di nervosismo da parte della proprietà orobica, infastidita da alcune recenti dichiarazioni del tecnico.

La situazione resta fluida, ma si avvicina a un potenziale epilogo dopo un ciclo storico iniziato nel 2016. Pedullà consiglia comunque cautela: «Visto il rapporto consolidato tra Gasperini e il club, conviene attendere i passaggi definitivi prima di trarre conclusioni».

Roma e Milan pensano a Gasperini, Atalanta valuta Sarri

In caso di addio alla Dea, Gasperini potrebbe subito rientrare nel giro delle big, con la Roma in prima fila e il Milan che osserva con interesse. Entrambe le società sono ancora senza una guida tecnica certa per la prossima stagione e valutano alternative di alto profilo.

E l’Atalanta? Se Gasp dovesse salutare, si aprirebbe un nuovo scenario. Pedullà, sul suo sito ufficiale, ricorda come già mesi fa fosse emersa l’idea Igor Tudor, oggi sotto contratto con la Juventus. Ma ora prende quota anche la candidatura di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, che attende la decisione finale del Milan, potrebbe diventare un profilo di spicco anche per la dirigenza bergamasca.

E la Lazio? Contatti per un ritorno di Sarri

Nel frattempo, resta alla finestra anche la Lazio, che ha mantenuto contatti con Sarri per un possibile ritorno clamoroso. Tutto però ruota attorno al domino delle panchine, che sta entrando nel vivo. Serve pazienza, ma ogni tassello può sbloccare il resto del mosaico.