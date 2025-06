Venezia, Busio nel mirino dell’Udinese

Gianluca Busio potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo in casa Venezia. Il centrocampista classe 2002, pilastro del centrocampo lagunare nell’ultima stagione con 33 presenze e 2 reti, è finito nel mirino dell’Udinese, come riportato da Tutto Udinese.

Arrivato in arancioneroverde nel 2021, il nazionale statunitense ha dimostrato grande duttilità, potendo agire sia da mediano sia da trequartista. Il suo contratto con il Venezia scade nel giugno 2025 e, al momento, non risultano trattative avanzate per il rinnovo.

Il club valuta attentamente ogni scenario: la posizione contrattuale del giocatore e l’interesse crescente in Serie A potrebbero aprire a una cessione solo alle giuste condizioni. La priorità, per ora, resta il consolidamento della rosa e la gestione attenta delle uscite, come confermato dal direttore sportivo Filippo Antonelli nei giorni scorsi.