Baldini: «Serve coraggio per lanciare i giovani, non i 39enni»

L’allenatore del Pescara attacca la logica dei “colpi d’esperienza”: «Se lo prendi è solo per interesse personale»

Silvio Baldini, tecnico del Pescara fresco di promozione in Serie B, ha commentato senza mezzi termini l’interesse della Fiorentina per Edin Dzeko, attaccante classe 1986 attualmente svincolato.

«Se prendi uno di 39 anni è solo per interesse personale» ha dichiarato a Lady Radio. «Ci vuole coraggio di far giocare i giovani, che sono ben allenati e vanno molto più forte di quelli di 39 anni».

L’allenatore ex Palermo ha poi sottolineato l’importanza dell’onestà nel rapporto coi calciatori: «Dire la verità fa male, ma se un giocatore sta giocando male gli va detto che sta facendo ca**re e non deve prendere il cellulare dopo l’allenamento, ma lavorare su quello che non va. Quando capisce che queste affermazioni gliele fai per farlo migliorare e non per rimproverarlo allora ti dà il cuore».