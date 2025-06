Di Marzio: “Catanzaro, Aquilani vicino alla panchina: accordo quasi fatto”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Catanzaro è a un passo dall’accordo con Alberto Aquilani per la guida tecnica della squadra. Dopo l’addio a Fabio Caserta, destinato al Bari, il club calabrese ha scelto l’ex allenatore del Pisa come nuovo allenatore. Le parti sono molto vicine alla chiusura: per Aquilani pronto un contratto biennale. L’ex centrocampista è quindi vicino al ritorno in panchina dopo l’esperienza nella stagione 2023/2024.

Continue Reading