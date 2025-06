Bari, Caserta sempre più vicino: si lavora sull’intesa economica

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bari è pronto a ripartire da Fabio Caserta per la panchina. Dopo il secondo incontro tra le parti, il club biancorosso sta lavorando per trovare l’intesa economica definitiva con l’ex tecnico del Catanzaro.

Caserta, che ha da poco risolto il contratto con il club calabrese, è il profilo scelto dalla dirigenza per aprire un nuovo ciclo dopo il nono posto ottenuto nella scorsa stagione di Serie B. L’accordo è vicino, con sviluppi attesi a breve.