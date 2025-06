L’attaccante rientra alla Lazio ma è già conteso sul mercato. Dopo una stagione in chiaroscuro tra Juve Stabia e Cosenza, Gabriele Artistico torna alla Lazio, ma non resterà a lungo. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’attaccante classe 2002 è al centro di un’asta in Serie B: oltre ad Avellino, Catanzaro e Spezia, anche Reggiana e Virtus Entella si sono mosse per sondare la possibilità del trasferimento.

