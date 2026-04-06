Venezia, Adorante: «Dietro di noi tre squadre fortissime, dobbiamo temerle»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
adorante

In seguito alla vittoria casalinga del Venezia nei confronti della Juve Stabia, ha commentato l’incontro e la sua prestazione il centravanti dei lagunari, Andrea Adorante, lanciando uno sguardo anche alle rivali per la promozione diretta in Serie A.

«Siamo stati molto bravi a indirizzare la partita – ha spiegato Adorante – poi abbiamo preso gol per un errore mio e di Kike, ma alla fine è andato tutto in discesa. La vittoria era importantissima»


L’attaccante ha poi aggiunto: «Venivo da un periodo in cui ho avuto problemi alla schiena. Ho ritrovato il mio equilibrio, cosa che è molto importante. Anche se non avevo segnato nelle ultime partite sono stato molto contento di essere tornato in gruppo»

Inoltre, Adorante non ha dubbi: «È importante mantenere la nostra identità e ritmi alti, senza concedere alcune incertezze, continuando così con umiltà e lavorando in settimana»

Infine, sulle dirette avversarie per la promozione diretta: «Tutte e tre le squadre dietro sono fortissime. Dobbiamo temerle, ma allo stesso tempo pensare a quelle che dobbiamo affrontare»

 

 

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