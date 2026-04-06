Serie A: pari a reti bianche tra Napoli e Milan dopo i primi 45
Si conclude il primo tempo del match tra Napoli e Milan, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una prima frazione di gioco equilibrata, terminata con un nulla di fatto.
Partono meglio i rossoneri, che al 13′ vanno vicini al gol del vantaggio: palla dentro per Pavlovic che anticipa Milinkovic-Savic ma non riesce a centrare la porta, non sfruttando la clamorosa uscita a vuoto del portiere serbo.
Al 26′ ci prova il Napoli: transizione di Lobotka che serve De Bruyne in area, ma il belga controlla male e il pallone finisce a fondo campo sprecando tutto. Al 35′ arriva un altra occasione per la formazione di Massimiliano Allegri, con la pericolosa conclusione di Nkunku che sfiora di poco il palo. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0, con l’incontro che si deciderà nella ripresa.