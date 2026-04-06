Serie B: la Carrarese si impone per 3-1 sullo Spezia. La classifica aggiornata
Allo “Stadio dei Marmi” di Carrara, si conclude il match tra Carrarese e Spezia, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Si impongono sul risultato di 3-1 i padroni di casa, mettendo a segno la loro terza vittoria consecutiva.
Iniziano meglio la gara i toscani, che sbloccano subito il risultato: al 17′, punizione laterale di Zuelli, a centro area sbuca Calabrese che di testa batte Radunovic. Al 23′ arriva anche il gol del raddoppio, dopo un contropiede concretizzato da Finotto.
Nella ripresa non si fa attendere la reazione dei bianconeri, che al 49′ accorciano le distanze: cross dalla destra, Artistico prova il duello aereo con un difensore avversario e riesce a fare la sponda verso Valoti che di prima intenzione batte di potenza Bleve.
Durano poco, però, le speranze degli ospiti di riagguantare il risultato, con i gialloazzurri che al 63′ chiudono l’incontro con la rete di Abiuso. Nel finale il match si incattivisce: lo Spezia conclude il match in 8 uomini a causa dell’espulsioni di Valoti, Bonfanti e Adamo, mentre la Carrarese resta in 10 per l’espulsione di Belloni. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia — 71
Frosinone — 68
Monza — 66
Palermo — 64
Catanzaro — 53
Modena — 50
Juve Stabia — 45
Cesena — 44
Carrarese — 42
Südtirol — 39
Avellino — 39
Mantova — 37
Sampdoria — 37
Empoli — 36
Padova — 34
Entella — 34
Bari — 34
Pescara — 32
Spezia — 30
Reggiana – 30