Juve Stabia, Abate: «Il Venezia non ti fa giocare, ha medie impressionanti»

In seguito al match tra Juve Stabia e Venezia, vinto per 3-1 dai lagunari, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico dei campani, Ignazio Abate.

«Sono contento della prestazione della squadra – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra, che abbiamo affrontato con coraggio a viso aperto. Peccato, perchè abbiamo preso gol ingenui e abbiamo avuto diverse occasioni».





Un commento poi sulla prestazione della sua squadra: «Devo dire che oggi i ragazzi che sono partiti dal 1′ hanno dato il meglio adattandosi e sono contento per i cambi. Non vado alla ricerca di alibi, siamo venuti per far punti anche qua. Affrontavamo una squadra che gioca ben da dietro, dovevamo fare una partita intelligente».

Abate si focalizza inoltre sull’avversario odierno: «Il Venezia non ti fa giocare, ha medie impressionanti. Noi dovevamo sfruttare il campo e Okoro e Burnete hanno fatto una grande partita sul piano fisico. Era una partita molto più verticale e la squadra l’ha interpretata bene».

Infine, il tecnico ha spiegato il perchè delle sue scelte: «Cerco di trovare equilibrio nella preparazione della partita. Chiunque con me ha possibilità, tratto tutti allo stesso modo perchè va portato grande rispetto al gruppo. Avevo bisogno di queste caratteristiche. Per il Cesena vedremo a livello strategico chi sta meglio».