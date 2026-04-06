Juve Stabia, Abate: «Il Venezia non ti fa giocare, ha medie impressionanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

In seguito al match tra Juve Stabia e Venezia, vinto per 3-1 dai lagunari, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico dei campani, Ignazio Abate.

«Sono contento della prestazione della squadra – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra, che abbiamo affrontato con coraggio a viso aperto. Peccato, perchè abbiamo preso gol ingenui e abbiamo avuto diverse occasioni».


Un commento poi sulla prestazione della sua squadra: «Devo dire che oggi i ragazzi che sono partiti dal 1′ hanno dato il meglio adattandosi e sono contento per i cambi. Non vado alla ricerca di alibi, siamo venuti per far punti anche qua. Affrontavamo una squadra che gioca ben da dietro, dovevamo fare una partita intelligente».

Abate si focalizza inoltre sull’avversario odierno: «Il Venezia non ti fa giocare, ha medie impressionanti. Noi dovevamo sfruttare il campo e Okoro e Burnete hanno fatto una grande partita sul piano fisico. Era una partita molto più verticale e la squadra l’ha interpretata bene».

Infine, il tecnico ha spiegato il perchè delle sue scelte: «Cerco di trovare equilibrio nella preparazione della partita. Chiunque con me ha possibilità, tratto tutti allo stesso modo perchè va portato grande rispetto al gruppo. Avevo bisogno di queste caratteristiche. Per il Cesena vedremo a livello strategico chi sta meglio».

 

 

Altre notizie

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Juve Stabia 3-1, Stroppa: «Manteniamo la testa bassa e la concentrazione alta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Catanzaro-Monza 1-1, Bianco: «Oggi nulla di positivo, risultato non in linea con i nostri obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot_2026-04-06-19-17-11-313_com.twitter.android-edit

Serie B, Pierini regala tre punti d’oro alla Sampdoria: Empoli battuto 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
monza

Serie B, finali delle 15: il Monza acciuffa il pari nel recupero, vincono Bari e Pescara. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (50)

Palermo-Avellino, botta e risposta social tra Izzo e i tifosi rosanero: “Siete mediocri, non lo vincete il campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot_2026-04-06-15-32-45-535_com.facebook.katana-edit

Serie B, i parziali del primo tempo: vincono Venezia e Catanzaro, Reggiana sotto col Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Palermo Avellino 2-0 (53)

Palermo-Avellino 2-0, Izzo si scusa: «Mi assumo la responsabilità della sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 202902

Frosinone, Gelli guarda al Palermo: «Partita tosta, ma giocheremo per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Juve Stabia, Abate: «Il Venezia non ti fa giocare, ha medie impressionanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia-Juve Stabia 3-1, Stroppa: «Manteniamo la testa bassa e la concentrazione alta»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Catanzaro-Monza 1-1, Bianco: «Oggi nulla di positivo, risultato non in linea con i nostri obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
Screenshot_2026-04-06-19-17-11-313_com.twitter.android-edit

Serie B, Pierini regala tre punti d’oro alla Sampdoria: Empoli battuto 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
bene

Serie C, 35ª giornata: il Benevento vola in B, Catania sconfitto dal Picerno. La classifica aggiornata del Girone C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026