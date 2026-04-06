Serie B, Catanzaro-Monza 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 6, 2026
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Nella trasferta di Catanzaro, il Monza raggiunge in extremis un isperato pareggio, grazie al rigore trasformato nel finale da Matteo Pessina.

Un incontro ricco di colpi di scena. Dopo esser passati in vantaggio al 6′ con la rete firmata da Pontisso, i calabresi al 36′ restano in 10 uomini a causa dell’espulsione di Alesi. Nella ripresa, però, arriva un doppio giallo anche per Cutrone, ripristinando la parità numerica.


Al 76′ la formazione di Bianco resta addirittura in 9 uomini dopo il rosso diretto ai danni di Keita Balde. Allo scadere arriva però la doccia gelata per i padroni di casa: Petagna si procura il rigore, Pessina lo trasforma, regalando un punto d’oro ai biancorossi. Di seguito gli highlights del match:

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