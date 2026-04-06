Serie B, Venezia-Juve Stabia 3-1: gli highlights del match
Continua a vincere il Venezia, che centra il suo nono risultato utile consecutivo. I lagunari battono per 3-1 la Juve Stabia, con l’ex di giornata, Andrea Adorante, assoluto protagonista del match con i due gol messi a segno.
Primo posto in classifica consolidato per i lagunari, che volano a +5 dalla terza posizione in classifica occupata dal Monza e si avvicinano al traguardo della promozione in Serie A. Di seguito gli highlights del match: