Vazquez: «La Serie A è difficile per tutti. Dybala? Gli auguro il meglio»

Franco Vazquez è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Cremonese, stavolta in Serie A. Intervistato da Sky Sport, il fantasista italo-argentino – ex Palermo – ha parlato degli obiettivi della squadra grigiorossa e delle sensazioni in vista del nuovo campionato: «La Serie A è difficile per tutti, dobbiamo prepararci bene e lottare fino all’ultimo».

Dopo la promozione ottenuta attraverso i playoff, il club lombardo ha affidato la panchina a Davide Nicola. «Il mister mi piace tanto – ha sottolineato Vazquez – stiamo lavorando e ci stiamo conoscendo meglio. Ha tanta esperienza e speriamo di fare bene». Ormai da diverse stagioni a Cremona, l’ex rosanero ha assunto sempre più un ruolo da leader all’interno dello spogliatoio: «Da quando sono arrivato qui ho sentito la fiducia di tutti. Voglio godermi questa Serie A, alla mia età è un bel traguardo. Speriamo di raggiungere l’obiettivo della salvezza, servono umiltà, lavoro, gruppo e remare tutti dalla stessa parte».

Tra le sfide più attese, anche quella contro l’amico Paulo Dybala, compagno di reparto ai tempi del Palermo: «Sarà bello vederlo in campo e spero che possa avere continuità. Gli auguro sempre il meglio».