Valencia, Rafa Mir accusato di violenza sessuale. Il club: “Collaboreremo con la giustizia”

Rafa Mir è stato arrestato per presunta violenza sessuale. A confermare l’indiscrezione è stato lo stesso club spagnolo che ha diramato il seguente comunicato:

“In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all’arresto del giocatore del Valencia CF , Rafa Mir , il Club è a conoscenza dell’arresto stesso e, in assenza di dettagli in merito, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto ciò che la giustizia può richiedere”.