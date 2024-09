Di Marzio: “Trapani, Oddo rifiuta: in panchina confermato Aronica ad interim”

Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, “La Casa di C”, si fa sempre più complessa la situazione per la panchina in casa Trapani. Oddo ha rifiutato l’offerta del club: non sarà lui quindi a prendere il posto di Alfio Torrisi sulla panchina granata.

Nella prossima gara di campionato contro il Crotone sarà Salvatore Aronica, attualmente allenatore della Primavera, a sedere sulla panchina granata. Nel mentre il club siciliano ha tenuto ulteriori contatti con Attilio Tesser.